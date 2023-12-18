Грузия подпишет соглашение по "Срединному коридору" в следующем году

Новый документ о "Срединном коридоре" будет подписан Грузией в 2024 году.

Власти Грузии намерены заключить дополнительное соглашение по "Срединному коридору" в 2024 году. Такое заявление сделал глава министерства экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили.

Он заявил, что этот маршрут наиболее перспективный и надежный между европейскими и азиатскими странами.

"На прошлой неделе у нас была делегация, где мы уже работали над проектом соглашения, а в начале следующего года у нас будет важное соглашение, которое определит конкретные роли стран в развитии этого коридора. Это, конечно, принесет конкретные результаты в плане конкретных инвестиций"

- Леван Давиташвили

Давиташвили отметил, что после пандемии международные поставки были налажены, но появились новые трудности в транспортировке грузов.

Сейчас Грузия является важным звеном международного коридора, и республика продолжает его развивать.