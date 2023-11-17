Сколько нефти и газа добыла Грузия в 2022 году?

В Грузии в 2022 году добыли более 36 тысяч тонн сырой нефти - на 3% больше показателей 2021 года. Страна также добыла 14,6 млн кубометров природного газа, что меньше, чем в 2021 году.

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" опубликовала результаты исследования по добыче природных ресурсов в стране в 2022 году.

Так, в Грузии в прошлом году добыли 36,6 тыс т сырой нефти, что на 3,1% больше показателей 2021 года.

Что касается природного газа, то в 2022 году было добыто 14,6 млн кубометров - на 8,8% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году в стране было добыто 146,3 тыс т угля - на 1,1% меньше показателей 2021 года.

Стоит отметить, что производство электроэнергии в прошлом году выросло на 12,7% - до 14,2 млрд кВт-ч. Это произошло за счет повышенного притока воды.