Сфера туризма в России ощутит кадровый голод к 2030 году

Дефицит кадров охватит туристическую сферу России к 2030 году: ей будет не хватать более 400 тыс работников, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"До 2030 года мы прогнозируем потребность в 400 тысяч человек в отрасли"
- Максим Решетников
Он передал, что для преодоления ситуации необходимо развивать производительность труда, то есть внедрить в сферу туризма бережливые технологии, ускоряющие все процессы.
В связи с этим Минэкономразвития РФ создало два отраслевых центра компетенции: один на базе "Кавказ.РФ", другой в Краснодарском крае.
Ранее Максим Решетников рассказал о причинах возможного кадрового голода в туризме. По его мнению, это происходит из-за реализации множества проектов по всей России, куда требуются квалифицированные работники.
Стоит отметить, что сегодня 100 ВУЗов и 1,3 тыс колледжей готовят будущих профессионалов в индустрии туризма. Сейчас в ней уже трудятся около 1 млн человек.