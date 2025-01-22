Сфера туризма в России ощутит кадровый голод к 2030 году

К 2030 году России будет не хватать около 400 тыс работников в сфере туризма. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Дефицит кадров охватит туристическую сферу России к 2030 году: ей будет не хватать более 400 тыс работников, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"До 2030 года мы прогнозируем потребность в 400 тысяч человек в отрасли"

- Максим Решетников

Он передал, что для преодоления ситуации необходимо развивать производительность труда, то есть внедрить в сферу туризма бережливые технологии, ускоряющие все процессы.

В связи с этим Минэкономразвития РФ создало два отраслевых центра компетенции: один на базе "Кавказ.РФ", другой в Краснодарском крае.

Ранее Максим Решетников рассказал о причинах возможного кадрового голода в туризме. По его мнению, это происходит из-за реализации множества проектов по всей России, куда требуются квалифицированные работники.

Стоит отметить, что сегодня 100 ВУЗов и 1,3 тыс колледжей готовят будущих профессионалов в индустрии туризма. Сейчас в ней уже трудятся около 1 млн человек.