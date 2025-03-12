Дагестан стал лучшим регионом России на выставке туризма и гостеприимства в Москве

Дагестан получил награду за лучшее представление региона на выставке туризма в Москве. Республика на мероприятии заключила договор с одним из крупных туроператоров.

Дагестан признан лучшим российским регионом по представлению на международной выставке туризма и гостеприимства, которая прошла в Москве.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтуризма, республиканский стенд стал первым в номинации "Лучшее представление региона России" и удостоился награды.

В ведомстве подчеркнули, что тысячи гостей выставки познакомились с культурой, историей, традициями, изделиями, а также туристическими маршрутами Дагестана.

В министерстве добавили, что результатом данной победы стала слаженная деятельность команды. Там отметили, что Дагестан на выставке был представлен ярко и самобытно.

"Этот успех — результат огромной работы всей команды, которая доказала, что Дагестан — яркий, самобытный и по-настоящему уникальный регион России"

- Минтуризма Дагестана

Ранее Дагестан на выставке заключил соглашение с отечественным туристическим оператором "Алеан". Стороны будут развивать маршрут "Легенды Дагестана".