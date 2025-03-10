Вестник Кавказа

Дагестан обзаведется новыми турмаршрутами

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Дагестан и туроператор "Алеан" подписали договор о сотрудничестве. В рамках соглашения появятся новые турмаршруты. Будет развит маршрут "Легенды Дагестана".

Дагестан и туристический оператор "Алеан" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках международной выставки туризма и гостеприимства в Москве.

Свои подписи под документом поставили министр туризма республики Эмин Мерданов и генеральный директор туроператора Илья Уманский.

В рамках договора планируется разработать новые туристические маршруты, которые будут направлены на знакомство с природой и культурой региона.

Помимо этого, соглашение предполагает привлечение путешественников из России и других стран, а также продвижение Дагестана к туристического направления.

Кроме того, договор поспособствует развитию нацмаршрута "Легенды Дагестана" с целью знакомства с историей, традициями и гостеприимством края.

Стоит добавить, что выставка в Москве продлится до 20 марта. В столицу съехались свыше тысячи представителей турсферы из разных регионов страны и иностранных государств.

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