Рост турпотока в Дагестан превышает среднероссийские показатели

Дагестан показывает увеличение потока путешественников за последние 2 года. При этом рост превышает средние показатели по России. В республике продолжают реализовывать инвестпроекты.

За последние пару лет Дагестан демонстрирует рост потока туристов, который превышает средние показатели по России, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что количество поездок в регионы Северного Кавказа выросло на 40% за прошедшие 2 года. При этом в Дагестане реализуется большое количество инвестпроектов по возведению новых отелей и гостиниц.

Ранее российские туроператоры зафиксировали нехарактерный для Дагестана рост ранних бронирований отдыха на лето. Большей востребованностью пользуются морские курорты Каспийска и Махачкалы, которые отличаются развитой туристической инфраструктурой.