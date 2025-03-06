Вестник Кавказа

Экономика Дагестана получила 400 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Экономика Дагестана получила 400 млрд рублей инвестиций в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 400 млрд рублей было инвестировано в экономику Дагестана в 2024 году. Сегодня в регионе осуществляют разнообразные масштабные проекты.

В экономику Дагестана вложили около 400 млрд рублей в 2024 году. Это на 8% больше показателей предыдущего года, рассказал руководитель республиканского Минэкономразвития Гаджи Султанов.

"В республике реализуются крупные проекты, например, ветроэлектростанция с объемом инвестиций почти в 60 млрд рублей. Другой проект - строительство логокомплекса для Ozon с объемом инвестиций 9,6 млрд рублей"

- Гаджи Султанов

Дагестан также развивает проекты и в сельскохозяйственном производстве: возводятся хранилища плодов, закладываются сады. Это, со слов министра, положительно влияет на развитие республики.

Стоит отметить, за последние нескольких лет в Дагестане оборот товаров увеличился в 2 раза, а экспорт – в 5 раз.

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