Стоимость газа на АЗС упала в Дагестане

В Дагестане снизилась цена за газ на заправках. Власти ранее рекомендовали владельцам АЗС снизить стоимость.

На дагестанских автозаправках стоимость газа упала с 31 рубля до 25,5 рублей за литр, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

В ведомстве заявили, что в Дагестане, как и в других регионах России, автомобильное топливо, включая сжиженный газ, дорожало из-за роста 5% на бирже.

Минэнерго РД рекомендовало владельцам АЗС республики снизить стоимость. Местные бизнесмены прислушались к призыву, теперь литр газа стоит 25,5 рублей.

В министерстве добавили, что всеми заправками в регионе владеют индивидуальные предприниматели, которые сами регулируют ценовую политику, хотя топливо закупают в других регионах.