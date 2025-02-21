В Дагестане закрыли более 200 АЗС после проверок

Более 200 АЗС были закрыта контролирующими органами после масштабных проверок в Дагестане. Нарушения касались в том числе промышленной безопасности.
В Дагестане временно закрыты 236 АЗС после проведенных Генпрокуратурой проверок, поведал глава республики Сергей Меликов.
Специалисты надзорного ведомства проверили более 740 автозаправочных станций, выявлено свыше 17 тыс нарушений.
Значительная часть нарушений относится к сфере безопасности, также отмечена недостаточная компетентность сотрудников.
Сообщается, что более 170 АЗС снова вернулись к работе после устранения выявленных нарушений.