Вестник Кавказа

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад заблокировал дороги, ведущие к туристическим местам в горах республики. Пока не сообщается, когда именно будет возобновлено движение транспортных средств.

В Дагестане на фоне сложных метеоусловий закрыли на неопределенное время проезд к туристическим местам Хунзахского района. Об этом 28 февраля рассказали Минтуризма региона.

В ведомстве отметили, что региональные дороги сейчас чрезвычайно опасны для водителей из-за обильного снегопада, вьюги и метели.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим временно отказаться от поездок в Хунзахский район <...> Проезд к ключевым туристическим местам закрыт. Это Матлас, Каменная чаша и Мочохское озеро"

– Минтуризма РД

В министерстве призывают граждан отложить пока поездки в данном направлении.

"Пожалуйста, отложите поездки до улучшения погодных условий. Безопасность важнее приключений"

– пресс-служба ведомства

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