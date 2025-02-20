Вестник Кавказа

В Дагестане две лавины накрыли горные дороги

В Дагестане две лавины накрыли горные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две лавины сошли на горные автодороги в Дагестане. При этом проезд к горным селам не нарушен, поделились в МЧС региона.

Лавины сошли на две дороги в Дагестане сегодня, это произошло в Цумадинском и Тляратинском районах.

"В Цумадинском районе на автодороге "Метрада - Хушет" между селами Цихалак и Хушет на дорожное полотно сошла лавина. Объем лавины составил 1 500 куб метров"

– ГУ МЧС по Дагестану

Расчистка дороги продлится до полудня 28 февраля. Между селами имеется еще одна дорога, по ней продолжается движение. При сходе лавины никто не пострадал.

Вторая лавина случилась на участке дороги "Тлярата - Гведыш", поделились в ведомстве. Трасса уже расчищена, ограничений на движение транспорта нет.

"Лавина вышла на дорожное полотно. Жертв и разрушений нет. Объем лавины составил 7 000 куб метров"

– ГУ МЧС по Дагестану

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