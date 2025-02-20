Вестник Кавказа

О лавинах в горах снова напомнили в МЧС Дагестана

Горы Кельбаджара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане предупредили о возможном сходе лавин в горах. МЧС рекомендует жителям не выходить в горы в непогоды и избегать мест возможного спуска лавин.

МЧС Дагестана обратилось с экстренным предупреждением к жителям и гостям республики в связи с угрозой схода лавины в горах, заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

В министерстве сообщили, что в период с 18:00 27 февраля до 18:00 28 февраля в горах региона будет наблюдаться лавиноопасность, есть риск повреждения зданий и ЛЭП.

Кроме того, в МЧС предупредили о возможных транспортных затруднениях, перекрытиях дорог, мостов и тоннелей.

Ведомство призывает граждан не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин.

Ранее пресс-служба публиковала аналогичное предупреждение на 21-22 и 24-25 февраля.

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