О лавинах в горах снова напомнили в МЧС Дагестана

В Дагестане предупредили о возможном сходе лавин в горах. МЧС рекомендует жителям не выходить в горы в непогоды и избегать мест возможного спуска лавин.

МЧС Дагестана обратилось с экстренным предупреждением к жителям и гостям республики в связи с угрозой схода лавины в горах, заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

В министерстве сообщили, что в период с 18:00 27 февраля до 18:00 28 февраля в горах региона будет наблюдаться лавиноопасность, есть риск повреждения зданий и ЛЭП.

Кроме того, в МЧС предупредили о возможных транспортных затруднениях, перекрытиях дорог, мостов и тоннелей.

Ведомство призывает граждан не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин.

Ранее пресс-служба публиковала аналогичное предупреждение на 21-22 и 24-25 февраля.