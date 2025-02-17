Вестник Кавказа

Лавиноопасность объявили в горных районах Дагестана

Лавиноопасность объявили в горных районах Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей Дагестана предупредили в понедельник об угрозе образования лавин. Аналогичное предупреждение распространило сегодня МЧС Северной Осетии.

В Дагестане объявили 24 февраля экстренное предупреждение из-за опасности спуска лавин. Об этом сказано в заявлении, распространенном ГУ МЧС России по республике.

"В период с 18:00 мск 24 февраля до 18:00 мск 25 февраля в горах Дагестана лавиноопасно"

– пресс-служба управления

В министерстве призвали местных жителей и гостей республики отказаться на это время от походов в горы и стараться избегать мест возможного образования лавин.

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