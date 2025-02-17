Лавиноопасность объявили в горных районах Дагестана

Жителей Дагестана предупредили в понедельник об угрозе образования лавин. Аналогичное предупреждение распространило сегодня МЧС Северной Осетии.
В Дагестане объявили 24 февраля экстренное предупреждение из-за опасности спуска лавин. Об этом сказано в заявлении, распространенном ГУ МЧС России по республике.
"В период с 18:00 мск 24 февраля до 18:00 мск 25 февраля в горах Дагестана лавиноопасно"
– пресс-служба управления
В министерстве призвали местных жителей и гостей республики отказаться на это время от походов в горы и стараться избегать мест возможного образования лавин.