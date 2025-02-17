Десять дагестанских сел освободили от снежного плена

Дорожные службы Дагестана расчистили дорогу к 10 селам в Тляратинском районе, которая накануне оказалась погребена под снежной лавиной: сейчас дорога частично открыта, к 18 часам откроется объездное движение еще в 4 села.

Дорожные власти Дагестана частично восстановили движение по дороге в Тляратинском районе республики, нарушенное после схода лавины, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Автодорога местного значения "Тлярата - Камилух" с 10 по 30 км открыта для движения автотранспорта. Транспортное сообщение восстановлено с 10 селами Тляратинского района"

- Минтранс Дагестана

Для расчистки дороги от снега работники Тляратинского филиала Ремонтно-строительного управления привлекли три бульдозера, к еще четырем отрезанным от мира селам транспорт пустят по временной схеме сегодня к 18 часам, заверили в Минтрансе.

Напомним, накануне сход лавины на 18 км трассы "Тлярата-Камелюх" в Дагестане привел к приостановке движения транспорта. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подчеркнули, что в результате схода лавины 14 населенных пунктов республики лишились автомобильного сообщения.