Вестник Кавказа

Десять дагестанских сел освободили от снежного плена

Десять дагестанских сел освободили от снежного плена
© Фото: пресс-служба Дагавтодора
Дорожные службы Дагестана расчистили дорогу к 10 селам в Тляратинском районе, которая накануне оказалась погребена под снежной лавиной: сейчас дорога частично открыта, к 18 часам откроется объездное движение еще в 4 села.

Дорожные власти Дагестана частично восстановили движение по дороге в Тляратинском районе республики, нарушенное после схода лавины, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Автодорога местного значения "Тлярата - Камилух" с 10 по 30 км открыта для движения автотранспорта. Транспортное сообщение восстановлено с 10 селами Тляратинского района"

- Минтранс Дагестана

Для расчистки дороги от снега работники Тляратинского филиала Ремонтно-строительного управления привлекли три бульдозера, к еще четырем отрезанным от мира селам транспорт пустят по временной схеме сегодня к 18 часам, заверили в Минтрансе.

Напомним, накануне сход лавины на 18 км трассы "Тлярата-Камелюх" в Дагестане привел к приостановке движения транспорта. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подчеркнули, что в результате схода лавины 14 населенных пунктов республики лишились автомобильного сообщения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Транскам расчистили от снежных заносов

Транскам расчистили от снежных заносов

Власти Ставрополья будут контролировать уборку снега коммунальщиками

Власти Ставрополья будут контролировать уборку снега коммунальщиками

Небольшое землетрясение потрясло в пятницу Дагестан

Небольшое землетрясение потрясло в пятницу Дагестан

Спасатели помоги выбраться из снежной ловушки сотням машин в Армении

Спасатели помоги выбраться из снежной ловушки сотням машин в Армении

Опасность схода лавин сохранится до конца недели в Дагестане

Опасность схода лавин сохранится до конца недели в Дагестане

Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Лавина унесла жизнь спасателя в КЧР

Лавина унесла жизнь спасателя в КЧР

Предупреждение об опасности схода лавин еще раз объявили в Дагестане

Предупреждение об опасности схода лавин еще раз объявили в Дагестане

Предупреждение об угрозе спуска лавин объявили в Кабардино-Балкарии

Предупреждение об угрозе спуска лавин объявили в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность сохранится до среды в Карачаево-Черкесии

Лавиноопасность сохранится до среды в Карачаево-Черкесии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы