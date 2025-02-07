Опасность схода лавин сохранится до конца недели в Дагестане

Жителям Дагестана посоветовали не ходить в горы в ближайшие выходные. В МЧС отметили, что риск образования лавин все еще существует.

В Дагестане продлили экстренное предупреждение о возможном спуске лавин до конца текущей недели. Об этом поведали в ГУ МЧС по региону.

"В период с 18:00 мск 21 февраля до 18:00 мск 22 февраля в горах Дагестана выше 2 тыс метров лавиноопасно"

– пресс-служба управления

В МЧС акцентировали внимание на том, что лавины могут повредить здания, ЛЭП и инфраструктурные объекты. Возможны также затруднения на дорогах.

В ведомстве призвали граждан отказаться от посещения горных районов в снегопад и непогоду и избегать места возможного образования лавин.