Вестник Кавказа

Снабжать электричеством Джебраил будут солнечные электростанции

Снабжать электричеством Джебраил будут солнечные электростанции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в ходе министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходившего в столице Азербайджана, были подписаны соглашения о строительстве трех новых солнечных электростанций, две из которых построят в Джебраиле.

Участники 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходившего сегодня  в Баку, были подписаны соглашения по трем проектам строительства новых солнечных электростанций (СЭС), две из которых будут возведены в освобожденном от армянской оккупации городе Джебраил, сообщили в министерстве энергетики страны.

Первое инвестиционное соглашение было заключено между правительством Азербайджана и ООО "Enerso Джебраил" – подписанный министром энергетики Парвизом Шахбазовым и директором компании Эльдаром Мамедзаде документ включает в себя строительство СЭС "Горизонт" мощностью 50 МВт, передает АЗЕРТАДЖ.

Второй документ, подписанный главой Минэнерго страны и директором ООО "Clean Energy Джебраил" Хаялой Нагиевой, посвящен проекту солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 МВт.

Третья СЭС мощностью 30 МВт заработает в Нахичевани - исполнительное соглашение о ее строительстве подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и генеральный директор Nobel Energy Limited Вугар Самедли.

Реализация этих проектов позволит ежегодно вырабатывать 268 млн кВтч электроэнергии и сэкономить на ее производстве 59 млн кубометров газа. Также на 128 тыс т уменьшатся потенциальные выбросы углекислого газа.

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