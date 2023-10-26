В Джебраильском районе заложен фундамент солнечной электростанции "Шафаг"

Официальные лица Азербайджана вместе с представителями bp дали сегодня, во второй день COP29 в Баку, старт строительству солнечной электростанции в Джебраильском районе. Это будет первая СЭС на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана

В Джебраильском районе Азербайджана сегодня состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг". Начало возведения объекта приурочено к проходящей сейчас в Баку конференции ООН по климату COP29. О проекте в приветственной речи на Саммите лидеров COP29 объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отмечается, что проект реализуется совместно с компанией bp. Мощность станции составит 240 МВт. Инвестиции в реализацию проекта станции достигают $200 млн, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"Зеленая" концепция станции также предусматривает, что часть полученной энергии на "Шафаге" будет использоваться для переработки нефти и газа, что позволит значительно сократить углеродные выбросы во время этого процесса.

Ожидается, что важный объект региональной энергетики начнет функционировать в конце 2025 года.