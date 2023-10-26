В Джебраильском районе заложен фундамент солнечной электростанции "Шафаг"

В Джебраильском районе Азербайджана сегодня состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг". Начало возведения объекта приурочено к проходящей сейчас в Баку конференции ООН по климату COP29. О проекте в приветственной речи на Саммите лидеров COP29 объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отмечается, что проект реализуется совместно с компанией bp. Мощность станции составит 240 МВт. Инвестиции в реализацию проекта станции достигают $200 млн, сообщает АЗЕРТАДЖ.
"Зеленая" концепция станции также предусматривает, что часть полученной энергии на "Шафаге" будет использоваться для переработки нефти и газа, что позволит значительно сократить углеродные выбросы во время этого процесса.
Ожидается, что важный объект региональной энергетики начнет функционировать в конце 2025 года.