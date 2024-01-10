Вестник Кавказа

Снабжать электричеством Джебраильский район будет СЭС "Шафаг"

Снабжать электричеством Джебраильский район будет СЭС "Шафаг"
© Фото: официальный сайт Минэнерго Азербайджана
На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана в скором времени начнется строительство экологичных солнечных электростанций – первая из них, "Шафаг", заработает в Джебраильском районе уже в будущем году.

В октябре нынешнего 2024 года в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана на площади в 802 га начнется строительство первой солнечной электростанции (СЭС) – "Шафаг".

В проект будет инвестировано $200 млн, а мощность электростанции составит 240 МВт – на первых порах ее хватит на то, чтобы питать электроэнергией весь район, передает Sputnik Азербайджан.

С вводом в строй новая электростанция вольется в энергетическое кольцо Восточно-Зангезурского экономического региона. Ее проект был анонсирован три года назад, но его реализация была отложена из-за других, более срочных задач, требовавших решения.

Строить первую экологичную СЭС в регионе будет Lightsource, дочерняя компания британской BP. Электростанция будет вырабатывать 500 млн Квт/ч электричества, а энергию она даст потребителям уже в декабре будущего 2025 года.

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