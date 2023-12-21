Азербайджан приручит солнце

Азербайджанские энергетики будут максимально использовать солнечную энергию для обеспечения экологически чистой электроэнергией жителей страны – уже до конца наступившего 2024 года стартует строительство двух таких электростанций.

В Азербайджане до конца текущего 2024 года начнется строительство двух новых солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 760 МВт, написал в своем аккаунте в соцсети X министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

Договоренность об этом была достигнута по итогам визита в Баку президента ОАЭ и подписания соглашения пакета соглашений по развитию проектов "зеленой" энергии.

"В качестве проявления нашей солидарности ради "Зеленого мира" мы договорились с ОАЭ еще больше укрепить наше партнерство. До конца года мы планируем начать строительство двух СЭС общей мощностью 760 МВт, а в следующем году — одной ветростанции (ВЭС) на 240 МВт"

- Парвиз Шахбазов

Накануне в Баку прошло подписание ряда документов в сфере энергетики между Азербайджаном и ОАЭ - был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством инвестиций ОАЭ, предусматривающий инвестиционное сотрудничество в энергетическом секторе, особенно по проектам передачи электрической энергии, развитию сети и обмену техническими знаниями и опытом.

Также документ включает изучение инвестиционных возможностей по проектам строительства на суше солнечных электростанций мощностью 2 ГВт, ветряных – мощностью 2 ГВт, строительство ВЭС на море мощностью 6 ГВт, а также проекты "солнечных крыш", производства "зеленого водорода", "зеленого аммиака", синтетического метана, устойчивого авиационного топлива и экспорта "зеленой" энергии.

Стороны согласовали "Дорожную карту" для строительства на суше в Азербайджане солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт в 2024-2027 годах (одной ВЭС и двух СЭС).

Также соглашение о сотрудничестве заключили Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), аналогичный документ подписали министерства финансов Азербайджана и ОАЭ, а министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ - протокол о намерениях.

Азербайджан делает ставку на зеленую энергетику

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли сообщил о намерении властей Азербайджана планомерно развивать зеленую энергетику.

"Зеленая энергетика – это для нас приоритетная отрасль, тем более привлекательная среди всего спектра производств ненефтяного сектора, что в нее приходят значительные иностранные инвестиции. Я считаю, что это хорошее начало, и все перспективы и предпосылки для развития этой отрасли есть. Самый главный здесь фактор – природные условия Азербайджана позволяют развивать как солнечную, так и ветряную генерацию энергии", - сказал он.

"С другой стороны, важным преимуществом Азербайджана относительно других стран с солнечным климатом является его близость к главному рынку сбыта – к Европе. Эти два фактора в сочетании с силой воли и желанием нашего правительства осуществить "зеленые" проекты уже привели к реализации такого крупного проекта, как Карадагская СЭС. Заключены первичные контракты с иностранными потребителями на поставки "зеленой" энергии, и устойчивый спрос поможет нам в будущем специализироваться в экологически чистой энергетике", - отметил Эмин Гарибли.

"Мы знаем, что многие европейские страны нацелены на энергопереход к новым стандартам производства и потребления энергии, и это стимулирует нас двигаться в ногу со временем, развивать возобновляемые источники энергии и наращивать свой экспортный потенциал. Эта отрасль является сегодня по-настоящему перспективной на фоне четвертой промышленной революции, а Азербайджану интересны любые возможности эффективно инвестировать свой нефтяной капитал в человеческий капитал. Обретая специализацию в зеленой энергетике, мы одновременно лучше интегрируемся в мировую научную систему и обеспечиваем себе все большее присутствие на европейском энергетическом рынке", - заключил экономист.