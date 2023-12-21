Ингушетия возведет солнечную электростанцию в следующем году

В Ингушетии реализуют проект по строительству солнечной электростанции. На ее строительство потратят более 370 млн рублей.

Власти Ингушетии намерены возвести электростанцию в 2025 году. Ее строительство обойдется региону в 375 млн рублей. Об этом рассказал глава министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ахмет Лолохоев.

"В соответствии с ограничениями, принятыми в нормативно-правовых актах в 2023 году, реализация строительства данного проекта перенесена на 2025 год. В прошлом году нами проведена работа по изысканию земельного участка под данный объект. Утверждена дорожная карта по проведению конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии"

- Ахмет Лолохоев

Новая электростанция должна принести в казну республики почти 69 млн рублей налоговых платежей. Также благодаря ей будут созданы десятки новых рабочих мест.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что в дальнейшем реализация подобных проектов должна проходить без особых проблем, так как регион планирует развивать сферу возобновляемой энергетики.

По словам Калиматова это направление положительно скажется на всей экономике республики.