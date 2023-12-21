В Ингушетии займутся обустройством горных маршрутов

На обустройство горных турмаршрутов Ингушетии потратят более 17 млн рублей. Средства на это республика получит в рамках одного из нацпроектов.

Ингушетия получит субсидию на развитие туризма – средства будут выделены в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сказано в сообщении на сайте главы и правительства республики.

Руководство региона намерено потратить эту субсидию на обустройство горных турмаршрутов и другие шаги по созданию и развитию туристической инфраструктуры.

"Средства в размере свыше 17 млн рублей республика планирует реализовать проекты по обустройству национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов"

– пресс-служба

Согласно последним данным, за минувший год в регионе побывали более 115 тыс гостей. Турпоток-2023 на 10% превысил показатель 2022 года.