Ингушетия развивает инклюзивный туризм

Власти Ингушетии создают условия для туристов с ограниченными возможностями здоровья. В уходящем году на эти цели было потрачено несколько миллионов рублей.

Развитием инклюзивного туризма занялись в Ингушетии, подробности рассказали в пресс-службе руководства региона.

В общей сложности в этом году на обеспечение доступной среды для тех, кто нуждается в особых условиях, было получено свыше 5 млн рублей. Туристические объекты были приспособлены к посещению людьми с ОВЗ. Продолжается создание безбарьерной среды.

По словам главы республики, благодаря проведенной работе в туристических локациях появились пандусы и подъемники. Кроме того, были закуплены коляски, приобретен электроскутер на двух человек. В числе прочих удобств – массажные кресла, добавил Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, за счет господдержки в уходящем году было налажено проведение экскурсий с сурдопереводчиком. В будущем году возможен набор гидов из числа людей, имеющих проблемы со слухом: они смогут проводить соответствующие экскурсии.