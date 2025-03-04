Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Недавно в Вашингтоне состоялись переговоры американской стороны с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. В них также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. Стороны обменялись посланиями по вопросу Украины.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио рассказал, что принял участие в переговорах с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Главной темой обсуждения стал конфликт на Украине.

"На этой неделе к нам с визитом приезжал Кирилл. Была возможность провести переговоры с ним и встретиться с другими. Я получил кое-какие послания от него, послания для США, серьезно ли Россия настроена на мир"

- Марко Рубио

Он также передал, что США надеется на серьезность намерений России мирно урегулировать конфликт на Украине. По его мнению, это станет ясно в течение следующих недель.

"Из их ответов мы вскоре поймем в течение недель, не месяцев, серьезно Россия настроена на мир или нет. Я очень надеюсь, что да. Очевидно, мы должны изучить их предложения"

- Марко Рубио

Если Россия не готова к заключению прочного мира, то президент США Дональд Трамп пересмотрит подход к этому, отметил госсекретарь. При этом Вашингтон оставит позицию в стремлении как можно скорее завершить конфликт неизменной.

Напомним, что сам Кирилл Дмитриев после переговоров в Вашингтоне заявил, что администрация Трампа, в отличие от Байдена, обладает позитивным настроем в диалоге с Россией, она слышит позицию Москвы по многим вопросам.