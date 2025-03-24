Кирилл Дмитриев: кто такой и как участвует в переговорах с США?

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимает самое активное участие в российско-американских контактах в этом году: он был в составе делегации РФ в Эр-Рияде в феврале, а сегодня и накануне встречается с членами администрации Трампа в Вашингтоне. Кто такой Кирилл Дмитриев и какова его биография?

Имя Кирилла Дмитриева в последнее время на слуху: генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций в феврале 2025 года принял участие в переговорах с американской делегацией 18 февраля 2025 года, 23 февраля был назначен специальным представителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, в том числе с США, и в этом качестве, по данным СМИ, отправился в США, где в данный момент, опять же по информации источников, проводит переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Кирилл Дмитриев – биография

Кирилл Дмитриев – уроженец Киева. Он родился в 1975 году, 12 апреля.

Образование

Среднее образование Дмитриев получил в физико-математической школе в Киеве. В начале 1990-х в семье Дмитриевых жили гости из Америки в рамках "гражданской дипломатии". Как рассказывал много позднее сам Дмитриев в интервью "Ведомостям", от них он узнал, как получить образование в США.

Амбициозные планы молодого человека успешно воплотились в жизнь. Сначала Дмитриев проучился два года в колледже Футхилл в Калифорнии, после чего поступил в Стэнфордский университет, во время обучения в котором жил на стипендию. Университет Стэнфорда он окончил с наивысшим отличием в 1996 году (бакалавр экономики).

Позже Дмитриев учился в бизнес-школе Гарварда, где получил в 2000 году степень МВА (master of business administration), причем также с наивысшим отличием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карьера Кирилла Дмитриева

Дмитриев начал карьеру со службы в инвестиционном банке Goldman Sachs в Нью-Йорке, затем работал консультантом в консалтинговой компании McKinsey and Company в Лос-Анджелесе, Праге и Москве.

На протяжении более чем десяти лет, с 2000-го по 2011 год, Кирилл Дмитриев работал занимал высокие посты в самых масштабных российских и зарубежных фондах, занимающихся прямыми инвестициями.

До 2002 года работал заместителем гендиректора в компании "Информационные Бизнес Системы", руководил в ней департаментом управленческого консультирования.

Позже стал директором по инвестициям в фонде Delta Private Equity, далее продвинулся до поста управляющего директора, а также стал партнером.

В 2010 году Дмитриев был включен в список "Молодых глобальных лидеров" Всемирного экономического форума в Давосе.

© Фото: сайт Кремля

Кирилл Дмитриев и РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций был создан весной 2011 года. Кирилл Дмитриев – его первый и бессменный руководитель. В последний раз его полномочия на посту главы РФПИ были продлены Владимиром Путиным в январе 2022 года.

Переговоры в Саудовской Аравии

В 2025 году Кирилл Дмитриев оказался в числе тех, кому было доверено провести первые за много лет официальные переговоры с американской делегацией. Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Со стороны Москвы в ней участвовали также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его же спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В Эр-Рияде Дмитриев был ответственным за инвестиционно-экономическую тематику. Он заявил, что американские компании потеряли из-за ухода с российского рынка свыше $300 млрд. Глава РФПИ также обсудил с представителями Вашингтона возобновление инвестиционно-экономического сотрудничества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Встреча со Стивом Уиткоффом

Вскоре после переговоров в Эр-Рияде, 23 февраля 2025 года, Кирилл Дмитриев был назначен спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, оставшись при этом на посту главы РФПИ. В его новые задачи входит развитие инвестиционно-экономического сотрудничества со странами Глобального юга и с западными государствами, включая США, сообщил фонд.

В начале апреля ряд американских СМИ написали о возможном визите Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где он встретится со Стивеном Уиткоффом. Вскоре сам Дмитриев подтвердил эти сообщения, уточнив, что его поездка в столицу США продлится два дня, 2-3 апреля, в ходе которых он проведет встречи с представителями администрации Дональда Трампа. По итогам этих переговоров Дмитриев пообещал дать краткий комментарий.

Жена Кирилла Дмитриева Наталья Попова

Кирилл Дмитриев женат. Его супруга – Наталья Попова, автор и ведущий телевизионных передач, посвященных науке, топ-менеджер компании "Иннопрактика". На последнему посту она занимается налаживанием взаимодействия между учеными и представителями бизнес-кругов.

В декабря 2019 года Наталья Попова стала хайтек-омбудсменом – она защищает права предпринимателей и компаний, работающих в IT.

Информации о том, есть ли у пары дети, нет.