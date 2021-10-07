Визит главы РФПИ Дмитриева в США возможен – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности визита главы РФПИ в США. Также Песков рассказал, собирается ли Путин встречаться с Трампом в Саудовской Аравии.

Кремль частично подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о визите главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитриева в США, контакты Москвы и Вашингтона продолжаются.

"Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами"

– Дмитрий Песков

Ранее западные СМИ сообщили, что Дмитриев посетит на этой неделе Вашингтон. Глава РФПИ должен провести переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Также официальный спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в контексте возможной встречи с Путиным. По словам Пескова, у российского лидера нет планов отправиться в Саудовскую Аравию для встречи с Трампом.

Как добавил Песков, пока также нет ясного понимания даты и места возможной встречи двух мировых лидеров.