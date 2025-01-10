Китай вводит дополнительные пошлины на импорт из США

Власти Китая зеркально ответили на решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в 34% на китайские товары: с 10 апреля весь американский импорт в Поднебесной будет обложен аналогичными пошлинами.

Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США, информирует Госсовет КНР.

“На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”

– Госсовет КНР

Сообщается, что решение Пекина начнет действовать 10 апреля.

Напомним, что вчера власти КНР подвергли критике решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из 185 стран мира. Несмотря на базовую ставку в 10%, импорт из Китая Трамп обложил высокими пошлинами в 34%.

Пекин назвал решение Трампа "ошибочным действием" и призвал исправить его, а также договориться с другими странами путем диалога.