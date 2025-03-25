Вестник Кавказа

США не считают Россию и Китай угрозой Европе

США не считают Россию и Китай угрозой Европе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джеймс Вэнс заявил, что Европе угрожают не Россия и Китай, а нерешенность внутренних проблем. Он заявил, что миграционная политика подрывает культурную основу Европы.

Американский вице-президент Джеймс Вэнс призвал Европу искать угрозу внутри. Правая рука Дональда Трампа подчеркнул, что Россия и Китай не угрожают континенту.

Политик заявил, что главная угроза Европе заключается в нерешенности внутренних проблем. Сюда он отнес миграционную политику, "подрывающую культурную основу".

Помимо этого, Вэнс причислил к внутренним проблемам Европы неконкурентную экономическую политику, а также политику в области обеспечения безопасности.

Вице-президент США сказал, что Европа называет Россию главной угрозой, одновременно закупая у нее газ на миллиарды долларов. Он добавил, что Европа тратит на оборону 1% ВВП.

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