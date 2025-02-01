Вестник Кавказа

Новый проект ограничений против России готовит Евросоюз

Новый проект ограничений против России готовит Евросоюз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Евросоюзе сообщили об обсуждениях нового пакета санкций против России. Последний раз ограничения вводились в феврале 2025 года.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о новом пакете антироссийских ограничений, который планирует ввести Евросоюз.

Она заявила, что 17-й пакет санкций в отношении России обсуждается ЕС. Каллас добавила, что "есть ясный консенсус, что нам это необходимо".

Глава евродипломатии напомнила, что в феврале текущего года были утверждены новые ограничения с целью" сохранения давления на Россию".

Последний пакет антироссийских санкций был введен Европой 24 февраля 2025 года. Он ограничил деятельность десятков физ- и юрлиц.

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