Вестник Кавказа

Евросоюз введет против России новый пакет ограничений

Евросоюз введет против России новый пакет ограничений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз будет готовить 17-й пакет санкций против России. Ранее по итогам заседания Совета ЕС был одобрен 16-й пакет ограничений.

Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе высказалась по поводу новых санкций против России.

Она отметила, что сегодня Совет одобрил 16-й пакет антироссийских ограничений. Каллас также подчеркнула, что Брюссель продолжить работать на 17-м пакетом санкций.

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет ограничений против России, в него вошли около 50 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, в списке оказались 53 зарубежных компаний.

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