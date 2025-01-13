Евросоюз введет против России новый пакет ограничений

Евросоюз будет готовить 17-й пакет санкций против России. Ранее по итогам заседания Совета ЕС был одобрен 16-й пакет ограничений.

Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе высказалась по поводу новых санкций против России.

Она отметила, что сегодня Совет одобрил 16-й пакет антироссийских ограничений. Каллас также подчеркнула, что Брюссель продолжить работать на 17-м пакетом санкций.

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет ограничений против России, в него вошли около 50 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, в списке оказались 53 зарубежных компаний.