Новые санкции против России утвердил ЕС

Очередной, уже 16-й по счету пакет антироссийских санкций утвердили главы МИД стран Евросоюза. Он включает ограничения против десятков физических и юрлиц, отключение российских СМИ и многие другие рестрикции.

Евросоюз принял решение о новых санкциях против России – это уже 16-й пакет. Он утвержден главами МИД стран ЕС, сказано в заявлении Совета Евросоюза.

Под ограничениями теперь находятся почти полсотни физических лиц и 35 юридических, а также 53 компании, ряд из них зарегистрирован в Индии, Казахстане, Китае, ОАЭ, Сингапуре, Турции и Узбекистане.

Санкции начали действовать в отношении 74 судов – предполагается, что они якобы включены в российский теневой флот. Причем в заявлении содержится предупреждение о том, что ЕС будет и дальше вводить ограничения против хозяев таких судов.

Новые рестрикции касаются в том числе прессы и банков: вводится запрет на вещание восьми российских СМИ, а 13 банков отключены от SWIFT.

Расширен список ограничений на поставки в РФ программного обеспечения. Кроме того, россияне больше не смогут получить из Европы игровые приставки.

В черный список попало и оборудование, а также технологии для нефтегазовой отрасли, точнее для добычи "черного" и "голубого" золота.

Напомним, накануне глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый масштабный пакет антироссийских санкций за последние три года.

Стоит отметить, что из Вашингтона, напротив, поступают заявления о возможности отмены санкций против РФ. Так, глава Минфина Скотт Бессент сообщил, что рестрикции могут быть сняты, но только если власти США сочут этот шаг нужным. В то же время, он предупредил, что при определенных условиях они могут быть даже ужесточены.

Отмену санкций допускал и госсекретарь Марк Рубио. По его словам, это может произойти после того, как будет урегулирована ситуация на Украине.