Штаты могут снять санкции с России

В США допустили снятие ограничений с России. Министр финансов страны добавил, что Штаты отменят санкции, если сочтут нужным.

Руководитель американского Минфина Скотт Бессент допустил отмену ограничений против России. При этом он заявил, что Штаты готовы как усиливать, так и ослаблять санкции.

Глава американского финансового ведомства подчеркнул, что США хотят начать переговоры с Россией, чтобы дать им понять, что Вашингтон снимет с Москвы санкции, если сочтет нужным.

Ранее о возможной отмене антироссийских ограничений говорил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что санкции могут быть сняты после урегулирования конфликта на Украине.