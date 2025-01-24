Вестник Кавказа

Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России – Кит Келлог

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп готов оказать давление на Россию с помощью нового пакета санкций в нефтяном секторе. По мнению Вашингтона, это должно побудить Москву к мирным переговорам.

Президент США Дональд Трамп готов пойти на ужесточение санкций в отношении России ради "завершения конфликта". Об этом в интервью газете New York Post сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог. 

"Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине"

— Кит Келлог 

Новая администрация в Вашингтоне рассматривает сценарий санкционного давления на нефтяной сектор экономики РФ. 

Задача урегулирования конфликта является одной из первостепенных для Вашингтона, что отражается в подходе администрации Трампа, который является, по словам Келлога, "всеправительственным". Как сообщил спецпосланник, над проблемой работают все ключевые сотрудники аппарата. 

"Урегулирование российско-украинской войны - это действительно работа всей администрации"

– Кит Келлог

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