Вестник Кавказа

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил антироссийские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Евросоюзе заявили, что очередное продление санкций против России согласовано. Ограничения продлены на 6 месяцев.

Глава дипломатии ЕС Кая Калласа заявила о согласовании Евросоюзом продления антироссийских экономических ограничений.

Дипломат отметила, что Союз в очередной раз продлил санкции против России на полгода. Ранее ограничения угрожала заблокировать Венгрия.

Угрозы Будапешта исходили после приостановки транзита российского газа через Украины по решению Киева, несмотря на протесты потребителей.

Венгерские власти неоднократно на разных уровнях требовали от Еврокомиссии гарантий для своей энергетической безопасности.

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