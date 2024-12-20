Новые антироссийские санкции США прокомментировали в Кремле

В Кремле заявили, что на фоне санкций США ведется поиск новых маршрутов поставок энергоносителей. Вашингтон ввел ограничения против свыше 200 компаний и физлиц, связанных с энергосектором.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о введенных США новых ограничений. Он отметил, что Россия будет искать новые маршруты поставок энергоносителей.

Песков сообщил, что в настоящее время будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий новых американских ограничений.

Пресс-секретарь заявил, что, естественные маршруты поставок энергоносителей невозможно перерубить просто так, и практика неоднократно это демонстрировала.

Он подчеркнул, что, если в одном месте маршрут перекрывается, то в другом могут появиться новые альтернативные варианты. Песков добавил, что их поиск будет продолжаться.

Песков также подверг критике американского президента Джо Байдена и его администрацию, сказав, что они оставят новому руководству США наихудшее наследство.

Вашингтон 10 января ввел ограничения против свыше 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также более 180 судов.

Помимо этого, под новыми антироссийскими санкциями со стороны США оказалось руководство «Росатома» в лице гендиректора Алексея Лихачева и его заместителей.