США расширили свои антироссийские санкции

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях – на этот раз рестрикции затронули крупные российские нефтяные компании "Газпром Нефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Татнефть", а также страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

США расширили свои санкционные списки по России, говорится в документе министерства финансов страны, опубликованном сегодня.

Под рестрикции подпали главы крупных российских нефтяных компаний они затронули "Газпром нефть" и ее главу Александра Дюкова, "Сургутнефтегаз" и ее главу Владимира Богданова, "Лукойл" и президента компании Вадима Воробьева, ПАО "Татнефть" и его генерального директора Наиля Маганова, "Вэллтех" и владельца компании Юсуфа Алекперова, "Зарубежнефть" и ее главу Сергея Кудряшова, а также руководителя ряда компаний Владимира Чернова, передает ТАСС.

Санкции коснулись и 19 дочерних компаний российского гиганта "Газпромнефть", также они распространились на 7 дочерних компаний "Сургутнефтегаза".

Новые американские санкции введены в отношении заместителей министра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, главы департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева, директора департамента реализации специальных проектов Минэнерго Вадима Павлова, директора департамента международного сотрудничества Дмитрия Семенова и директора департамента развития газовой отрасли Артема Верхова.

Коснулись новые рестрикции американского Минфина 41 российских газо- и нефтедобывающих компаний, сербской NIS AD Novi Sad и двух российских страховых компаний - "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Санкции введены и в отношении проекта "Арктик СПГ - 2" и связанных с ним структур, членов руководства "Росатом" и директора госкорпорации Алексея Лихачева.

Ограничения затрагивают 183 российских нефтяных танкера, а за предполагаемую торговлю российской нефтью в списки включены 17 компаний и 3 физических лица из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ и России.