США разрешили Турции работать с Газпромбанком

Вашингтон пошел навстречу Турции и дал согласие на неприменение в отношении нее санкций против Газпромбанка, чтобы Анкара имела возможность оплачивать газ из России.

Турция не будет подвергаться американским санкциям за оплату российского газа через Газпромбанк – решение о том, чтобы сделать такое исключение, приняли власти США, рассказал глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар.

"США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через Газпромбанк"

– Байрактар

Напомним, почти неделю назад турецкая сторона во время переговоров с главой Госдепа Энтони Блинкеном в Анкаре подняла тему смягчения санкций против Газпромбанка в связи с необходимостью совершения сделок по газу из России.

Санкции против Газпромбанка Вашингтон ввел 21 ноября.

Зачем Турции Газпромбанк?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах, побудивших Турцию добиться от США санкционного исключения по Газпромбанку для оплаты газовых счетов.

"В первую очередь нужно сказать, что для Турции проблема санкций против Газпромбанка стояла менее остро, чем для европейских компаний, так как она не обязана использовать именно Газпромбанк в расчетах за газ. Запрос в США был сделан потому, что Турции просто удобнее работать именно с Газпромбанком – она через него и покупает российский газ, и производит другие расчеты. Поэтому турецким властям было выгодно, чтобы "Газпромбанк" получил исключение из санкций США, чтобы никаких других схем расчетов не придумывать", - пояснил он.

"Дело в том, что многие другие российские банки, которые могут проводить платежи за границей, тоже находятся под санкциями, и при замене Газпромбанка какой-то другой российской финансовой организацией Турции пришлось бы заново прорабатывать всю схему расчетов. В итоге в Анкаре пришли к выводу, что разумнее и проще договориться об исключении для себя по той схеме, которая уже работает", - добавил Игорь Юшков.

Экономист напомнил, что только через Газпромбанк переводить деньги за газ в Россию были обязаны компании из недружественных европейских государств. "В 2022 году Владимир Путин подписал указ, чтобы они обязательно оплату газа производили на счета "Газпрома" в Газпромбанке. Газпромбанк берет их валюту, меняет на рубли и начисляет эти рубли на счета "Газпрома". До недавнего времени компании из недружественных стран были обязаны так платить. Сейчас это упрощено: на этой неделе президент Владимир Путин разрешил до 1 апреля всем покупателям оплачивать российский газ через любые банки", - сказал он.

"Турция, разумеется, не входит в список недружественных стран, поэтому подобных обязательств у нее не было, но была наработанная схема работы с Газпромбанком. Интересно, что США на уровне документов пока это исключение не подтвердили. Венгрия тоже заявила о получении исключения, но лицензия на сайтах санкционных регуляторов США не опубликована. И у Турции тоже самое: лицензии на сайте подразделения при Минфине США, которое занимается контролем за санкционным режимом, еще нет. Надо дождаться окончательно этих документов, хотя, если в Турции сообщают, значит, исключение есть", - продолжил Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что примеру Турции, скорее всего, последуют все покупатели российского газа. "Хоть и отменено обязательство для европейцев оплачивать газ через Газпромбанк, но им тоже, как и Турции, удобнее работать с Газпромбанком. Логика та же: они раньше оплачивали через него газ, и им не надо никаких схем новых создавать, если получить исключение для себя из американских санкций. Поэтому в идеале все постараются добиться от США разрешения проводить расчеты через Газпромбанк", - заключил экономист.