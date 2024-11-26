Вестник Кавказа

Турция выйдет из санкционного списка по "Газпромбанку"

Турция выйдет из санкционного списка по "Газпромбанку"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара решила выйти из санкционного списка по "Газпромбанку". Ранее США ввели санкции против банка, чтобы помешать России использовать финансовую систему.

Турция подала заявки на выход из санкционного списка по "Газпромбанку", их изучают в Штатах, пишет издание Hurriyet, со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что выход из санкционного списка является приоритетной задачей Анкары на данный момент. Вопрос поднимался на встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и Энтони Блинкена.

Журнал сообщает, что необходимые заявки были поданы, в Вашингтоне об этом известно. Подчеркивается, что Штаты проводят соответствующую работу.

Напомним, "Газпромбанк" оказался под американскими санкциями, Вашингтон ввел ограничения, чтобы помешать России использовать мировую финансовую систему.

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