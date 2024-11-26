Санкции против Газпромбанка угрожают Турции

Безопасность Турции в энергетической сфере попала под угрозу из-за санкций против российского Газпромбанка, подчеркнул посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Россия поставляет Турции около 40% экспортируемого Анкарой газа, плата за который осуществлялась именно через Газпромбанк.
«Напомню, что в потребляемом Турцией газе доля России превышает 40%. В этом контексте действия США представляют непосредственный риск для энергетической безопасности Турции, особенно с учетом предстоящего зимнего отопительного сезона»
- Алексей Ерохов
Ранее СМИ писали, что Турция может проводить оплату за газ в национальной валюте, как это делается при торговле Москвы и Анкары. Основная проблема подобного способа – высокая комиссия.
Газпромбанк и санкции
Соединенные Штаты Америки направили пакет экономических санкций против РФ 21 ноября, куда включили и Газпромбанк. После этого иностранные банки, включая турецкие, остановили обслуживание карт UnionPay, выпущенные Газпромбанком.