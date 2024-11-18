Турция может платить за российский газ в нацвалюте

Россия и Турция не прекращали торговлю в национальных валютах. Таким же образом можно проводить оплату газа, рассказали СМИ со ссылкой на источник в банковской сфере.
«Торговля в паре турецкая лира - рубль между Турцией и Россией продолжается. Для этого есть возможности, они актуальны. Это банк Emlak Kat l m. Этот же банк может обслуживать и сделки по газу, если стороны решат делать это через него»
- источник
Единственной проблемой, которая возникает при осуществлении операций, выходит комиссия, добавил собеседник в разговоре с изданием ТАСС.
Напомним, что Турция оплачивает российский газ через Газпромбанк, который недавно попал под американские санкции. В связи с этим глава Минэнерго республики заявил о невозможности проводить расчеты с Россией.