Вестник Кавказа

Турция может платить за российский газ в нацвалюте

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия может получать оплату за газ от Турции в национальной валюте, так как страны проводят в таком виде торговлю. Единственной проблемой может стать размер комиссии

Россия и Турция не прекращали торговлю в национальных валютах. Таким же образом можно проводить оплату газа, рассказали СМИ со ссылкой на источник в банковской сфере.

«Торговля в паре турецкая лира - рубль между Турцией и Россией продолжается. Для этого есть возможности, они актуальны. Это банк Emlak Kat l m. Этот же банк может обслуживать и сделки по газу, если стороны решат делать это через него»

- источник

Единственной проблемой, которая возникает при осуществлении операций, выходит комиссия, добавил собеседник в разговоре с изданием ТАСС.

Напомним, что Турция оплачивает российский газ через Газпромбанк, который недавно попал под американские санкции. В связи с этим глава Минэнерго республики заявил о невозможности проводить расчеты с Россией.

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