Вестник Кавказа

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкции США против Газпромбанка могут оставить Турцию без российского газа. Власти Турции хотят получить исключение из санкций, чтобы и дальше использовать российский банк для оплаты импортируемого газа.

Турция проводит переговоры по вопросу исключения из американских санкций, связанных с Газпромбанком, передает Bloomberg.

Турция оплачивает российский газ через Газпромбанк, если исключения из санкций не будет сделано, проводить расчеты с РФ станет невозможно, поделился глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар.

"Если не будет исключения, это может привести к чему-то очень значительному для Турции"

– министр

Сегодня Россия основой поставщик газа в Турцию, российский газ составляет 42% всего импорта.

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