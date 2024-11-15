Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Санкции США против Газпромбанка могут оставить Турцию без российского газа. Власти Турции хотят получить исключение из санкций, чтобы и дальше использовать российский банк для оплаты импортируемого газа.

Турция проводит переговоры по вопросу исключения из американских санкций, связанных с Газпромбанком, передает Bloomberg.

Турция оплачивает российский газ через Газпромбанк, если исключения из санкций не будет сделано, проводить расчеты с РФ станет невозможно, поделился глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар.

"Если не будет исключения, это может привести к чему-то очень значительному для Турции"

– министр

Сегодня Россия основой поставщик газа в Турцию, российский газ составляет 42% всего импорта.