Вестник Кавказа

Блокировка карт Газпромбанка произошла автоматически в Турции

Блокировка карт Газпромбанка произошла автоматически в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банки Турции не предпринимали никаких действий, из-за которых могли перестать работать карты UnionPay от Газпромбанка. Это произошло автоматически.

Карты UnionPay от Газпромбанка перестали работать в Турции автоматически, рассказали СМИ со ссылкой на источник в банковской сфере.

«Это произошло потому, что банк внесен в санкционные списки. Какого-либо отдельного уведомления для турецких финансовых организаций в этой ситуации не требовалось и не приходило. Прекращение обслуживания произошло в автоматическом режиме»

- источник

Владельцы системы UnionPay, то есть Китай, принимали решение об отключении карт, отметил собеседник в разговоре с изданием ТАСС.

Напомним, что Минюст США ввел новый пакет экономических санкций против России, в который попал и Газпромбанк.

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