Блокировка карт Газпромбанка произошла автоматически в Турции

Банки Турции не предпринимали никаких действий, из-за которых могли перестать работать карты UnionPay от Газпромбанка. Это произошло автоматически.
Карты UnionPay от Газпромбанка перестали работать в Турции автоматически, рассказали СМИ со ссылкой на источник в банковской сфере.
«Это произошло потому, что банк внесен в санкционные списки. Какого-либо отдельного уведомления для турецких финансовых организаций в этой ситуации не требовалось и не приходило. Прекращение обслуживания произошло в автоматическом режиме»
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Владельцы системы UnionPay, то есть Китай, принимали решение об отключении карт, отметил собеседник в разговоре с изданием ТАСС.
Напомним, что Минюст США ввел новый пакет экономических санкций против России, в который попал и Газпромбанк.