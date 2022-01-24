Вестник Кавказа

Банки четырех стран перестали обслуживать карты UnionPay

Банкоматы в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии перестали работать с картами UnionPay Газпромбанка сегодня. Ранее против организации были введены американские санкции.

Сегодня банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии перестали обслуживать карты системы UnionPay от российского Газпромбанка, рассказали СМИ.

Во время снятия денег с карты выдается сообщение об ошибке или о том, что банкомат не поддерживает данную карту. Иногда появляется уведомление о блокировке карты.

Карты с системой UnionPay перестали работать в банкоматах, принадлежащих как государству, так и частным лицам, передали в ТАСС.

Ранее Газпромбанк убрал карту UnionPay с сайта, а также ограничил ряд функций при ее использовании.

Напомним, что два дня назад Минфин США ввел новый пакет экономических санкций против России, под который попал и Газпромбанк.

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