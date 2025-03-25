Роль Азербайджана как партнера в области энергобезопасности увеличится – президент

Значение Азербайджана как партнера в сфере энергетической безопасности, по словам президента страны Ильхама Алиева, в дальнейшем будет увеличиваться.

Азербайджан продолжит играть важную роль в партнерстве в сфере энергобезопасности, и в дальнейшем она будет становиться все больше, заявил президент страны Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Глава азербайджанского государства также рассказал о том, какие контракты были подписаны с инвесторами, и пояснил, что они касаются создания солнечных и ветровых электростанций – в общей сложности к 2030 году они будут давать 6 ГВт электричества. Ильхам Алиев пояснил, что таким образом страна сможет сэкономить огромное количество газа, перенаправив его вместо внутренних нужд на экспорт.

"В то же время мы наращиваем свой гидроэнергетический потенциал за счет собственных инвестиций, особенно в освобожденных от армянской оккупации Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана также рассказал о вкладе азербайджанских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, Абшерон и Шахдениз в энергобезопасность многих стран. Глава государства уточнил, что буквально через несколько лет Азербайджан приступит к разработке многих других месторождений нефти газа – контракты по ним уже заключены, рабочая программа находится на стадии реализации.

"Прокладка трубопроводов, нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, а также Южно-Кавказского газопровода – это результат совместной работы всех участников"

– Ильхам Алиев

Глава государства также напомнил о важности энергетической безопасности, которая всегда, а сейчас особенно, является неотъемлемой частью национальной безопасности каждой страны.