Ильхам Алиев предложил расширить Южный газовый коридор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости расширить Южный газовый коридор. Глава государства отметил, что ЮГК уже сейчас работает на полную мощность.

Южный газовый коридор нуждается в расширении, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергии.

Глава государства напомнил, что Южный газовый коридор на сегодняшний день функционирует на полную мощность, его составные части – Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP.

"Они работают на полную мощность, и нам нужно их расширять"

– Ильхам Алиев

Президент уточнил, что для этого потребуются средства, и обратил внимание на важность этого вопроса. Он напомнил, что ранее в Баку неоднократно говорили о том, что международные финансовые институты, решившие приостановить финансирование проектов по полезным ископаемым, возможно, должны пересмотреть это решение.

Глава государства также сообщил, что на данный момент Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, среди которых 10 стран европейские, а 8 – члены ЕС. Ильхам Алиев заверил, что география поставок азербайджанского газа в Европу безусловно расширится, так как уже сейчас ведется работы над созданием газораспределительной сети в ряде стран Европы.

"В некоторых из них она есть, в других – должна быть расширена. Азербайджан планирует это сделать. Таким образом, география наших поставок газа однозначно расширится"

– Ильхам Алиев