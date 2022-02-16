"Южный газовый коридор" подводит юбилейные итоги в Баку

Сегодня в Азербайджане проходит десятое заседание Совета по Южному газовому коридору. На мероприятии выступил Ильхам Алиев.

Юбилейное десятое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проходит 1 марта в азербайджанской столице.

Площадкой для встречи стал дворец "Гюлистан" в Баку. Также сегодня проводится второе министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета по ЮГК, он выступил с речью, в которой отметил важность как диверсификации маршрутов поставок газа, так и диверсификации источников.

"Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера и выразил уверенность в том, что все намеченные планы будут реализованы.

Также азербайджанский лидер объявил, что в 2025 году Азербайджан начнет добычу газа на "Азери-Чираг-Гюнешли".

На мероприятие в Баку собрались представители десятков стран мира, в том числе из стран Европы.

Азербайджанский газ имеет решающее значение для будущего Европы, заявил на заседании премьер-министр Албании Эди Рама. По его словам, ЮГК сегодня - мост интенсивного сотрудничества, сближающий страны, компании и международные финансовые институты.

"Албания стремится и дальше извлекать выгоду из ЮГК, направляя инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии и развитие устойчивой инфраструктуры"

– Эди Рама

В заседании участвует еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. ЕС планирует подписать в Баку два меморандума о сотрудничестве - в сфере возобновляемых источников энергии между Минэнерго АР и компанией Elecnor, а также в области ветроэнергетики между Госагентством по возобновляемым источникам энергии и Wind Europe.

Конструктивные связи с Европой

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли рассказал о том, как сейчас развиваются продуктивные отношения с европейскими странами в экономике.

"Как сегодня было подчеркнуто на заседании, восточноевропейские страны придают большое значение обеспечению своей энергетической безопасности азербайджанскими ресурсами. "Южный газовый коридор" является для них важной составляющей политики энергобезопасности. Параллельно с газом на повестке дня стоит вопрос зеленой энергетики, к примеру, с Румынией уже подписан договор о поставках "зеленой энергии". Следующее десятилетие в мире можно назвать эпохой газа с переходом к эпохе зеленой энергетики, и Азербайджан заинтересован в том, чтобы вместе с другими странами договориться по перспективам развития энергетического рынка", - сказал он.

"Цель Азербайджана в таких мероприятиях – обеспечить себе на будущее рынки сбыта энергоресурсов. Во многом наши интересы и интересы европейских стран стыкуются, в особенности восточноевропейских, у кого идет процесс регионализации экономических контактов. Учитывая их специфику, Азербайджан ищет выходы к новой экономической формации в сотрудничестве именно с государствами Восточной Европы. Мы видим, что сотрудничество с развитыми странами больших результатов не дает. Открытое обсуждение проблем и поиск выходов позволит нам в следующей стадии развития обеспечить устойчивость", - подчеркнул Эмин Гарибли.

"Сейчас стоит вопрос об увеличении мощности "Южного газового коридора" для поставок газа на Балканы и в восточноевропейские страны. Также они заинтересованы в зеленой энергетике, а Азербайджан стремится специализироваться в этой отрасли, поэтому синергия интересов тут налицо. Сегодня для нас и для них было бы интересно вложить инвестиции в Азербайджан для развития зеленой энергетики. Я думаю, что эти обсуждения помогут, как минимум, восточноевропейским странам обеспечить в будущем энергетическую безопасность", - заключил экономист.