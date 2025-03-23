Вестник Кавказа

Нового постпреда в ООН выбрали в Армении

Нового постпреда в ООН выбрали в Армении
© Фото: Динара Хаирова
Экс-замглавы МИД назначен постпредом Армении в ООН. Он был заместителем министра на протяжении почти трех с половиной лет.

В Армении определились с кандидатурой нового постпреда страны в ООН. Согласно указу, подписанному президентом республики Ваагном Хачатуряном, эту должность занял Паруйр Ованнисян.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с п.2 ч.1 статьи 132 Конституции, а также статьи 14 и п.2 ч.3 статьи 13 закона "О дипломатической службе", назначить Паруйра Ованнисяна постоянным представителем Республики Армения в Организации Объединенных Наций"

– текст указа

С ноября 2021 года до недавнего времени Ованнисян занимал должность замглавы МИД Армении. До этого он представлял страну в Совете Европы.

Напомним, накануне премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что республика столкнулась с кадровым кризисом и дефицитом специалистов.

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