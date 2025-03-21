Вестник Кавказа

Пашинян уволил замглавы МИД Армении

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В Армении отправлен в отставку замглавы внешнеполитического ведомства Паруйр Ованнисян. Он занимал это должность в течение последних четырех лет.

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян ушел с занимаемой должности. Решение отправить его в отставку принял премьер-министр страны Никол Пашинян.

Причина увольнения пока не раскрывается.

Ованнисян занял должность замглавы внешнеполитического ведомства в ноябре 2021 года. До этого он представлял республику в Совете Европы.

Напомним, на днях стало известно, что глава МВД РА Арпине Саркисян уйдет в декрет в связи с беременностью. Она возглавила ведомство прошлой осенью.

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