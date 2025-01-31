Армению охватил кадровый кризис

Кадровый кризис и дефицит специалистов – одна из проблем сегодняшней Армении. О ней заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в правительстве.

В Армении существует кадровый кризис и нехватка специалистов, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства.

Он считает, что причина кризиса заложена в уничтоженной образовательной инфраструктуре: с его слов, в 70% населённых пунктов Армении нет школ и детских садов.

"Невозможно говорить об отсутствии кадрового голода, когда значительная часть страны лишена базовой системы образования"

- Никол Пашинян

Премьер также отметил, что многие молодые специалисты предпочитают работать либо в частном секторе, либо уезжают за границу, где им будут платить значительно больше, чем в родной Армении. Сегодня правительство страны не может обеспечить им заработную плату выше 400 тыс драмов (примерно $1 тыс).

Напомним, что накануне стало известно о том, что Пашиняну самому придется заняться кадровыми вопросами в правительстве. Ему предстоит найти замену главе МВД, так как Арпина Саркисян, возглавляющая ведомство сейчас, вскоре уйдет в декретный отпуск.