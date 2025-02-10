Россия призвала Армению осознать реальность

Власти Армении должны объяснить народу, какие выгоды страна получает от членства в ЕАЭС и какие потери понесет, когда покинет объединение на пути к евроинтеграции, заявили в МИД РФ.

Армянское общество должно вернуться в реальность и осознать пользу от участия Армении в ЕАЭС, и помочь ему в этом должны власти страны, такое мнение выразил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат выразил уверенность в том, что членство в двух разнонаправленных организациях, какими являются ЕАЭС и ЕС, невозможно.

Галузин также рассказал, чем отличаются эти объединения. По его словам, члены ЕАЭС в рамках структуры действуют как равноправные страны. В Евросоюзе же, указал замминистра, взаимодействие основано "палочной дисциплине", и все участники ЕС должны подчиняться направленным против России целям, которые ставятся Брюсселем, утратившим связь с реальностью.

Замглавы МИД РФ уточнил, что выбор предстоит сделать властям Армении – она представляет собой суверенное государство, которое само определяет, по каким направлениям будет идти его развитие, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности"

– Галузин

Стоит напомнить, что 26 марта Национальное собрание Армении приняло в окончательном чтении закон о вступлении страны в ЕС.

Отношения России и Армении

Говоря о взаимодействии Москвы и Еревана в текущих реалиях, Галузин напомнил, что РФ и РА остаются союзниками. Дипломат отметил, что все важные на данный момент темы рассматриваются "в атмосфере откровенности и доверительности".

Армения между ЕАЭС и ЕС

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе ощущает на себе армянская общественность.

"Прежде всего, это свободный доступ на российский рынок и рынки других государств ЕАЭС. Россия — четвертая экономика планеты, совокупное население ЕАЭС — порядка 180 млн потребителей, чуть менее половины населения ЕС. Благодаря единым стандартам, Армении и ее гражданам не требуется никаких дополнительных процедур в рамках зоны свободной торговли. Армянским предприятиям гарантирована открытая среда для их товаров, услуг, капитала на пространстве ЕАЭС, рабочая сила из Армении полностью мобильна на этом рынке", - в первую очередь сказал он.

"Все это Армения получает в ЕАЭС каждый день. Сравнимых условий в Евросоюзе республика добьется только в результате очень долгого процесса, который будет включать коренное изменение законодательства, внедрение совершенно новых трудовых, социальных, экологических и других стандартов. Даже когда это произойдет, в конечном итоге Армения столкнется с такими вещами, как, например, единая сельскохозяйственная политика ЕС, предполагающая, что Брюссель решает, какие культуры в Армении должны выращиваться, а какие не должны выращиваться. Республике придется перестраивать под мнение Еврокомиссии свою аграрную политику, чего в ЕАЭС от нее никто не требует", - обратил внимание Станислав Ткаченко.

"Подобные обязательства будут наложены на Армению и в других секторах экономики из-за различных структурных политик Евросоюза – в промышленности, атомной энергетике, гидроэнергетике, генерировании электроэнергии из угля и так далее. То есть в целом Армении придется сначала построить новую экономику и только затем претендовать на членство в Евросоюзе и получение каких-то выгод от единого европейского рынка. Причем если подойти к вопросу реалистично, то нынешние выгоды Армении в ЕАЭС она никогда не получит в ЕС – та же Турция 50 лет ведет переговоры о вступлении в Евросоюз, страны Западных Балкан стоят в очереди по 20 лет, выполняют все требования, но им не говорят о конкретных сроках", - напомнил экономист.

Реалистический сценарий евроинтеграции Армении включает в себя не связанные с экономикой вопросы. "Во всяком случае, политико-дипломатическая часть может быть реализована. Армения способна получить статус кандидата в члены ЕС, как Грузия и Молдова, однако перед этим она будет обязана преобразовать свое государство в соответствии с наследием европейского сообщества, имплементировать в национальное законодательство все законодательные акты ЕС, регулирующие социальные, экономические и экологические стандарты. Параллельно ей придется разрывать связи с ЕАЭС, терять все нынешние выгоды. Если в ближайшие недели Ереван обозначит свою четкую позицию о евроинтеграции, отдаление от Евразийского союза начнется уже этим летом", - заключил Станислав Ткаченко.