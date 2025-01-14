Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

В МИД РФ заявили, что Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа. В Москве подчеркнули, что Армения не может состоять одновременно в ЕС и ЕАЭС.

Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин сообщил, что западные усилия по дестабилизации Южного Кавказа не прекращаются, он назвал такую линию деструктивной.

Замминистра заявил, что линия Запада направлена на то, чтобы попытаться склонить некоторые страны региона к открытию второго фронта против России, пишет издание "Известия".

Говоря об активизации отношений между Ереваном и Евросоюзом, Галузин отметил, что Москва исходит из того, что Армения и ее народ сами принимают решения по поводу своей внешней политики.

Он подчеркнул, что это прерогатива Еревана, а Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и никогда не навязывает другим государствам рецептов и свое видение.

При этом дипломат уточнил, что Россия неоднократно говорила Армении, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно из-за несовместимости двух регулятивных систем с разными подходами к различным вопросам.

Замруководителя МИД РФ также сказал, что сегодня Брюссель, не давая каких-то обещаний и не принимая серьезных решений по безвизу, уже требует от Еревана политической лояльности и присоединения к санкциям против России.

Он напомнил, что данный процесс происходит на фоне того, что Армения благодаря членству в ЕАЭС получает весомые и ощутимые долгосрочные блага в виде роста торговли и в виде инвестиционного роста.

"Если взять последние цифры армянской статистики — я приблизительно назову, чтобы не ошибиться в каких-то деталях — то объем товарооборота между Арменией и ее партнерами по ЕАЭС составляет порядка $13 млрд и в прошлом году он возрос на 53%, а объем торговли с Евросоюзом в том же прошлом году едва превысил $2 млрд и при этом сократился на 24%"

- Михаил Галузин

Замглавы внешнеполитического ведомства указал, что по цифрам армянской статистики видно, где находятся истоки текущего экономического благосостояния Армении. Он добавил, что переход на европейскую площадку принесет для Армении падение ВВП и серьезно ударит по местному предпринимательству, благосостоянию народа и экономике страны.

Кроме того, Галузин заявил, что, несмотря на наличие в армянском обществе настроений в пользу присоединения к ЕС, следует учитывать и взгляды той части населения, которое желает видеть будущее страны в ЕАЭС.